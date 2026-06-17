В России автобус с детской футбольной командой попал под удар дронов: есть жертвы

Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинские дроны атаковали автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Беларуси, передают российские СМИ.

По словам Ковальчука, дети ехали из Гомеля на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. Шесть человек, в том числе четверо детей, ранены. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь, сообщил Ковальчук.

В Минздраве РФ, в свою очередь, сообщили, что пострадали семь человек, состояние одного из детей тяжелое.

По данным СК России, двухэтажный автобус попал под удар дронов на трассе А240 в Брянской области. В автобусе находились 44 пассажира. Следственный комитет РФ возбудил дело по статье «Теракт».