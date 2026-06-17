RobotChallenge Azerbaijan 2026 успешно завершился при поддержке Azercell

Национальный этап одного из крупнейших и наиболее престижных международных соревнований в области робототехники RobotChallenge Azerbaijan 2026 состоялся при поддержке Azercell и в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики. Мероприятие стало значимой площадкой для популяризации STEAM-образования, развития инженерных компетенций молодежи и укрепления инновационной экосистемы страны.

RobotChallenge Azerbaijan 2026 собрал более 600 участников в составе свыше 200 команд из различных регионов Азербайджана и других стран. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Индира Гаджиева, директор департамента корпоративных коммуникаций ООО Azercell Telecom Сона Аббасова, представители технологической индустрии, экспертного сообщества и другие официальные гости. Выступая на мероприятии, Сона Аббасова подчеркнула важность создания возможностей для раскрытия потенциала молодежи в сферах инноваций, инженерии и современных технологий. С.Аббасова отметила, что Azercell продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие цифровых навыков молодежи и формирование нового поколения технологических лидеров страны.