Казинян лишен неприкосновенности

Центризбирком Армении лишил неприкосновенности кандидата в депутаты от блока «Сильная Армения» Давида Казиняна (партия главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна). Как сообщают армянские СМИ, такое решение было принято на основе ходатайства генпрокуратуры страны.

Адвокат, кандидат в депутаты от этого блока Арам Вардеванян сообщил о том, что уголовное дело касается подготовки к даче взятки. Имя Казиняна фигурирует в одной из записей, опубликованных Антикоррупционным комитетом еще две недели назад.

Напомним, что 14 июня Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты выборов, согласно которым «Гражданский договор» получил 49,7456% голосов (64 мандата), «Сильная Армения» - 23,2710% (29 мандатов), а блок «Армения» - 9,9231% (12 мандатов).