Министров и чиновников собрали в Агдере

Члены Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана отправились в Агдеринский и Ходжалинский районы.
По сообщению АзерТАдж, члены штаба сначала ознакомились с интенсивным фруктовым садом, заложенным ООО Frutti Aqro в селе Чайлы Агдеринского района. Их проинформировали о проделанной здесь работе и планируемых мерах.
В Агдере состоялось заседание Координационного штаба по вопросам централизованного решения проблем на освобожденных территориях под председательством главы штаба, руководителя Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева. На заседании было отмечено, что реализация I Госпрограммы «Великое возвращение» завершается, ведется интенсивная работа над II Госпрограммой. Особое внимание на заседании было уделено аграрному потенциалу освобожденных территорий - эффективному использованию земельных и водных ресурсов, расширению производства и созданию постоянных рабочих мест.
Обсуждались также вопросы экологической устойчивости и управления водными ресурсами на освобожденных территориях.
Участники заседания Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях ознакомились с Генеральным планом города Агдере. Им была предоставлена информацию о перспективах развития города и запланированных проектах.