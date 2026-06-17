Министров и чиновников собрали в Агдере

Члены Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана отправились в Агдеринский и Ходжалинский районы.

По сообщению АзерТАдж, члены штаба сначала ознакомились с интенсивным фруктовым садом, заложенным ООО Frutti Aqro в селе Чайлы Агдеринского района. Их проинформировали о проделанной здесь работе и планируемых мерах.