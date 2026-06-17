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Военные США, Греции и Франции проводят учения в Армении

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В армянском учебном центре «Зар» дан официальный старт военным учениям Eagle Partner 2026 с участием контингентов Армении, Греции, США и Франции. Они продлятся до 25 июня, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В армянском оборонном ведомстве напомнили, что в учениях принимают участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии штата Канзас, вооруженных сил Франции и Греции.

В сообщении говорится, что «основные цели учений: повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций; обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации; укрепление боеготовности миротворческого подразделения Республики Армения».

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