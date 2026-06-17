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Мерц увидел первые плоды

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Соглашение, достигнутое между президентом США Дональдом Трампом и иранским руководством, — действительно большой успех, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы уже видим его результаты, например в ценах на нефть, которые продолжают снижаться. Это хороший знак, и очевидно, что отношения в сфере поставок постепенно восстанавливаются.

Теперь за этим соглашением должны последовать дальнейшие переговоры, в частности второй раунд», - сказал канцлер.

Мерц не исключил военное участие Германии в операциях на Ближнем Востоке.

«Ормузский пролив должен оставаться открытым без каких-либо ограничений, без всяких «если» и «но», а Иран должен навсегда и под международным контролем прекратить свою ядерную программу.

Мир должен сохраниться — и это касается не только Ирана, но и Ливана, особенно южного Ливана, ситуацию в котором мы подробно обсудили.

Германия поможет. В наших интересах, чтобы мир сохранился.

Нам нужен стабильный Ближний и Средний Восток. Нам нужна ясность и свобода судоходства. Нам нужны стабильные цены на энергоносители.

Наша помощь может включать и военные обязательства. Федеральное правительство предложит парламенту соответствующий мандат, когда будут выполнены необходимые условия», - добавил глава немецкого правительства.

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