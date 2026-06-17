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Украинские военные ударили по танкеру «теневого флота» России и мостам

16:52 988

16 июня и в ночь на 17 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военным и логистическим объектам России, заявили в Генштабе ВСУ.

Согласно сообщению, речь идет о танкере «теневого флота» FINA A, находившемся в акватории Черного моря. В отношении него действуют санкции ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины. Украинские военные утверждают, что танкер использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах России в обход международных санкций.

Также в сообщении Генштаба ВСУ говорится, что поражен автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки Херсонской области Украины и автомобильный мост в районе Воинки.

Россия пока не комментировала эти заявления.

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