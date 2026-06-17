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Министр обороны Украины: «Крым может превратиться…»

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В настоящее время украинские дроны блокируют Крым, поэтому «в ближайшее время он может превратиться в остров», заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью YouTube-каналу PRESSING.

«По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров», - сказал Федоров.

По его словам, это может привести к «весьма неожиданным последствиям» для россиян. В то же время более подробной информации о будущих планах Украины в отношении Крыма министр не раскрыл.

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