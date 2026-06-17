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Европа поможет Украине разработать крылатый «Нептун»

16:58 557

Производитель крылатых ракет Storm Shadow поможет Украине разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Об этом сообщает европейская оборонная компания MBDA, которая подписала меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч».

MBDA производит европейские дальнобойные ракеты, в частности, Taurus, которые Германия отказывается передавать Украине, и Storm Shadow/SCALP, которые поставляют Киеву Франция и Великобритания.

«Являясь европейским лидером в области комплексных систем вооружения, компания MBDA располагает технологиями, экспертными знаниями и международными партнерскими связями, позволяющими поставлять разработанные в Европе системы и технологии дальнего удара странам-партнерам, что дает возможность нашим вооруженным силам защищать наши ценности и свободы», - заявили в европейской компании.

В MBDA подчеркнули, что дальнейшее сотрудничество с украинской компанией в сфере дальнобойных ударных возможностей является вкладом в поддержку Украины.

«Нептун» был модифицирован Украиной из противокорабельной ракеты для поражения наземных целей. Киев заявлял о разработке его дальнобойной версии, способной бить на расстояние до 1000 км.

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