Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби

За последние два года двусторонние отношения между Азербайджаном и США значительно укрепились. Между странами сформировано стратегическое партнерство, и в политике действующей американской администрации в отношении Южного Кавказа и Центральной Азии Азербайджан занимает одно из ключевых мест.
Кроме того, между президентами Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым сложились теплые личные отношения.
Тем не менее позорная 907-я поправка, внесенная в американское законодательство в начале 1990‑х годов, до сих пор остается фактором, препятствующим полноценному развитию отношений между Вашингтоном и Баку. Конгресс так и не отменил данную поправку, и каждый год президент США вынужден специальным указом приостанавливать ее действие, чтобы иметь возможность тесно сотрудничать с Азербайджаном.
Не секрет, что армянское лобби сыграло ведущую роль как в принятии поправки, так и в последующем блокировании ее отмены. На протяжении многих лет Азербайджан пытается добиться ее аннулирования, тогда как армянское лобби мобилизует свои ресурсы, чтобы этому помешать. Нередко между Белым домом и Конгрессом возникают разногласия по поводу 907-й поправки, хотя бывали и периоды, когда администрация не проявляла особого интереса к ее заморозке.
Новый этап борьбы за отмену поправки начался примерно год назад — на фоне активизации усилий США на Южном Кавказе. Значимость нынешнего этапа заключается в том, что администрация Трампа крайне заинтересована в устранении этой несправедливой нормы, поскольку она препятствует реализации приоритетов, определенных президентом США в отношениях с Азербайджаном.
В декабре прошлого года член Комитета по международным делам Палаты представителей, конгрессвумен из движения MAGA и один из ближайших союзников президента Трампа Анна Паулина Луна выступила с законодательной инициативой об отмене 907-й поправки. Позднее ее законопроект поддержали еще несколько конгрессменов от Республиканской партии.
Проект не вынесен на обсуждение в профильном комитете Палаты представителей — по‑видимому, расстановка сил в Комитете по иностранным делам пока не позволяет это сделать. В ответ на инициативу Луна армянские диаспорские организации в США активизировали своих лоббистов в Конгрессе и выдвинули новые законопроекты, направленные против Азербайджана. По одному из таких проектов армянскому лобби удалось добиться небольшого продвижения: на прошлой неделе его вынесли на общее голосование Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Законодательная инициатива, представляющая осужденных в Баку бывших главарей армянских сепаратистов как «военнопленных и политических заключенных» и призывающая к их освобождению, предложена в виде поправки к Закону США о дипломатической службе. Ее авторы — проармянский демократ Брэд Шерман и республиканец, председатель Комитета по иностранным делам, также известный своей проармянской позицией Брайан Маст.
В первоначальном варианте проекта содержался пункт о «полном применении 907-й поправки» против Азербайджана, однако Маст выступил против включения этой формулировки. В итоге Шерман пошел на уступку и исключил пункт из текста.
Поправка будет вынесена на поименное голосование полного состава Комитета по иностранным делам Палаты представителей, после чего, возможно, может попасть на рассмотрение Палаты.
Кстати, накануне в Палату представителей от имени азербайджанских НПО было направлено письмо протеста по поводу поправки, предложенной конгрессменом Шерманом. В письме подчеркивается, что лица, освобождения которых требует конгрессмен, обвинялись в преступлениях против человечности, причастности к массовому изгнанию сотен тысяч азербайджанцев с родных земель, разрушению населенных пунктов, объектов инфраструктуры и культурного наследия. Речь идет о преступлениях, последствия которых ощущаются до сих пор и которые оставили глубокий след в судьбах целых поколений.
В то же время Азербайджан мобилизует свои лоббистские возможности против очередных законодательных попыток проармянской группы в Конгрессе. К слову, 17 июня президент Ильхам Алиев принял конгрессмена от штата Аризона, республиканца Абрахама Хамаде. Конгрессмен Хамаде является одним из соавторов законопроекта об отмене 907-й поправки, внесенного в декабре прошлого года. В официальном сообщении говорится, что на встрече обсуждались двусторонние отношения США и Азербайджана, проект TRIPP и другие вопросы, а также деятельность конгрессмена, направленная на отмену 907-й поправки.
Правда, хотя в обеих палатах Конгресса сейчас большинство у республиканцев, это не означает, что усилия администрации Трампа и Баку по отмене поправки автоматически получат поддержку. Ведь в рядах республиканцев есть и те, кто работает в интересах армянского лобби и способен блокировать инициативы, выгодные Азербайджану. В то же время инициативы армянского лобби против Баку не получают достаточной поддержки и обычно не выходят дальше профильного комитета Палаты представителей. Например, в сентябре прошлого года группа проармянских конгрессменов во главе с демократом Диной Титус из Невады и республиканцем Гасом Билиракисом из Флориды по запросу Армянского национального комитета Америки внесла двухпартийный законопроект с призывом ввести санкции против Азербайджана. Однако этот проект не получил достаточной поддержки и не был вынесен на обсуждение Комитета по международным делам Палаты представителей.