Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби

За последние два года двусторонние отношения между Азербайджаном и США значительно укрепились. Между странами сформировано стратегическое партнерство, и в политике действующей американской администрации в отношении Южного Кавказа и Центральной Азии Азербайджан занимает одно из ключевых мест. Кроме того, между президентами Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым сложились теплые личные отношения. Тем не менее позорная 907-я поправка, внесенная в американское законодательство в начале 1990‑х годов, до сих пор остается фактором, препятствующим полноценному развитию отношений между Вашингтоном и Баку. Конгресс так и не отменил данную поправку, и каждый год президент США вынужден специальным указом приостанавливать ее действие, чтобы иметь возможность тесно сотрудничать с Азербайджаном. Не секрет, что армянское лобби сыграло ведущую роль как в принятии поправки, так и в последующем блокировании ее отмены. На протяжении многих лет Азербайджан пытается добиться ее аннулирования, тогда как армянское лобби мобилизует свои ресурсы, чтобы этому помешать. Нередко между Белым домом и Конгрессом возникают разногласия по поводу 907-й поправки, хотя бывали и периоды, когда администрация не проявляла особого интереса к ее заморозке. Новый этап борьбы за отмену поправки начался примерно год назад — на фоне активизации усилий США на Южном Кавказе. Значимость нынешнего этапа заключается в том, что администрация Трампа крайне заинтересована в устранении этой несправедливой нормы, поскольку она препятствует реализации приоритетов, определенных президентом США в отношениях с Азербайджаном.

В декабре прошлого года член Комитета по международным делам Палаты представителей, конгрессвумен из движения MAGA и один из ближайших союзников президента Трампа Анна Паулина Луна выступила с законодательной инициативой об отмене 907-й поправки. Позднее ее законопроект поддержали еще несколько конгрессменов от Республиканской партии. Проект не вынесен на обсуждение в профильном комитете Палаты представителей — по‑видимому, расстановка сил в Комитете по иностранным делам пока не позволяет это сделать. В ответ на инициативу Луна армянские диаспорские организации в США активизировали своих лоббистов в Конгрессе и выдвинули новые законопроекты, направленные против Азербайджана. По одному из таких проектов армянскому лобби удалось добиться небольшого продвижения: на прошлой неделе его вынесли на общее голосование Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Законодательная инициатива, представляющая осужденных в Баку бывших главарей армянских сепаратистов как «военнопленных и политических заключенных» и призывающая к их освобождению, предложена в виде поправки к Закону США о дипломатической службе. Ее авторы — проармянский демократ Брэд Шерман и республиканец, председатель Комитета по иностранным делам, также известный своей проармянской позицией Брайан Маст. В первоначальном варианте проекта содержался пункт о «полном применении 907-й поправки» против Азербайджана, однако Маст выступил против включения этой формулировки. В итоге Шерман пошел на уступку и исключил пункт из текста.