У Гасанова нашли 51 кг марихуаны

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержан 26-летний Ниджат Гасанов, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно сообщению, при обыске у него обнаружили и изъяли 51 кг марихуаны, 2 тысячи таблеток метадона.

По данным следствия, задержанный занимался организацией незаконного оборота наркотиков в Азербайджане по указанию иностранных наркоторговцев. Возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.