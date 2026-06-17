Уничтожили Нимроти и Айди

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации двух палестинских командиров в ходе ударов по сектору Газа, нанесенных в минувшие выходные.

По данным армии Израиля, в результате атак были убиты командир взвода группировки ХАМАС Мохаммед Саид Ахмед Нимроти и командир взвода батальона Центральных лагерей группировки «Исламский джихад» Муавия Сулейман Закар Айди.

Израильская сторона заявила, что оба принимали участие в нападении на кибуц Беэри 7 октября 2023 года.

Другие подробности операции и информация о месте нанесения ударов не приводятся.