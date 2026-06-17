Азербайджану давно так не везло в Швейцарии

Вчера и сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись церемонии жеребьевок первых двух раундов в футбольных еврокубках - Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Надо сказать, что такой удачной жеребьевки для азербайджанских клубов даже сложно припомнить. И в 1-м, и во 2-м квалификационных раундах соперники весьма проходимые.

Судите сами. Оппонент чемпиона Азербайджана «Сабаха» в 1-м раунде Лиги чемпионов - валлийский ТНС - это самая слабая по рейтингу команда, которая могла достаться нашему клубу в стартовом раунде.

А сегодня «Сабаху» повезло еще до жеребьевки. УЕФА, как это обычно бывает, в день жеребьевки поделил команды на группы. Деление получилось явно неравномерным. Из семи неприятных соперников в группе у «Сабаха» оказались только два - сербская «Црвена Звезда» и польский «Лех». Загребское «Динамо», словацкий «Слован», обыгравшая в прошлом сезоне «Сабах» словенская «Целе», кипрская «Омония» и израильский «Хапоэль» оказались в другой группе. В результате чемпиону Азербайджана во 2-м раунде достался победитель пары «Вардар» (Северная Македония) - КУПС (Финляндия).

«Карабаху» вчера во время жеребьевки 1-го раунда Лиги Европы попалась самая слабая из возможных команд - исландская «Вестри». А сегодня выпал второй самый приятный по рейтингу вариант - победитель пары ЦСКА (Болгария) - «Дерри Сити» (Ирландия). А ведь уже во 2-м раунде агдамцы могли попасть на турецкий «Бешикташ» или «Твенте» из Нидерландов.