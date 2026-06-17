Азербайджану давно так не везло в Швейцарии

Вчера и сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись церемонии жеребьевок первых двух раундов в футбольных еврокубках - Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Надо сказать, что такой удачной жеребьевки для азербайджанских клубов даже сложно припомнить. И в 1-м, и во 2-м квалификационных раундах соперники весьма проходимые.
Судите сами. Оппонент чемпиона Азербайджана «Сабаха» в 1-м раунде Лиги чемпионов - валлийский ТНС - это самая слабая по рейтингу команда, которая могла достаться нашему клубу в стартовом раунде.
А сегодня «Сабаху» повезло еще до жеребьевки. УЕФА, как это обычно бывает, в день жеребьевки поделил команды на группы. Деление получилось явно неравномерным. Из семи неприятных соперников в группе у «Сабаха» оказались только два - сербская «Црвена Звезда» и польский «Лех». Загребское «Динамо», словацкий «Слован», обыгравшая в прошлом сезоне «Сабах» словенская «Целе», кипрская «Омония» и израильский «Хапоэль» оказались в другой группе. В результате чемпиону Азербайджана во 2-м раунде достался победитель пары «Вардар» (Северная Македония) - КУПС (Финляндия).
«Карабаху» вчера во время жеребьевки 1-го раунда Лиги Европы попалась самая слабая из возможных команд - исландская «Вестри». А сегодня выпал второй самый приятный по рейтингу вариант - победитель пары ЦСКА (Болгария) - «Дерри Сити» (Ирландия). А ведь уже во 2-м раунде агдамцы могли попасть на турецкий «Бешикташ» или «Твенте» из Нидерландов.
«Нефтчи» начнет борьбу со 2-го раунда Лиги конференций. Сегодня бакинцам повезло не оказаться в соперниках у таких команд, как «Лудогорец» (Болгария), «Ракув» (Польша) и «Аполлон» (Кипр). Достался победитель пары «Динамо» (Беларусь) - «Силекс» (Северная Македония). И это тоже самый слабый по рейтингу дуэт среди всех участников 2-го раунда Лиги конференций.
Считаю, что немного не повезло только «Зиря», которая попала в еврокубки после отстранения «Туран-Товуза». Вчера ей достался самый рейтинговый соперник среди «несеяных» - грузинское «Торпедо». Кутаисцы, кстати, должны были быть среди «сеяных», но ситуацию изменило исключение из турнира команды из Андорры. Ее заменил другой андоррский клуб с более высоким рейтингом, и «Торпедо» оказалось в числе «несеяных».
Это не страшный вариант для «Зиря», но неприятный, потому что были более удобные оппоненты. Зато сегодня жребий был к «Зиря» более чем благосклонен: попали на самых слабых из возможных оппонентов - пару «Хегельманн» (Литва) - «Пайде» (Эстония). Теперь главное - пройти грузин.