Израиль вызвал посла Беларуси

По распоряжению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара генеральный директор МИД Эден Бар-Таль вызвал посла Беларуси в Израиле Юрия Ярошевича.

Израильские СМИ передают, что вызов связан с недавними высказываниями президента Беларуси Александра Лукашенко.

Бар-Таль сказал послу, что заявления президента Беларуси, обвинившего «еврейское лобби» и выдвинувшего «ложные обвинения» в адрес действий ЦАХАЛ, «неприемлемы». Он подчеркнул, что Израиль категорически отвергает сравнение ужасов Холокоста, произошедшего в том числе на белорусской земле, с борьбой Израиля против ХАМАС.

Также генеральный директор МИД сказал, что Израиль осуждает «конспирологические измышления о еврейском лобби».