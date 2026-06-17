Кошта тайно ищет Путина

Президент Европейского совета Антонио Кошта пытается наладить тайный канал связи с Кремлем, чтобы вовлечь российского лидера Владимира Путина в обсуждение условий прекращения войны в Украине.

По информации издания, главный советник Кошты уже провел две беседы с высокопоставленным российским чиновником, входящим в ближнее окружение Путина.

Целью этих контактов является подготовка почвы для возможных серьезных переговоров в будущем. Официально пресс-служба главы Евросовета и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказались комментировать эту информацию.

В то же время лидеры Германии, Франции и Великобритании отдельно обсудили совместную стратегию вовлечения России в диалог. Все действия европейская сторона планирует координировать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЕС испытывает давление и стремится обеспечить себе место за столом переговоров после того, как в прошлом году прямые контакты с Путиным начал президент США Дональд Трамп.

Внутри Евросоюза идея возобновления контактов с Москвой остается спорной. Некоторые страны предлагали назначить специального посланника, однако в Брюсселе опасаются.

Например, Путин ранее продвигал на эту роль бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который годами работал в «Газпроме».