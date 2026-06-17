Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал так называемые «флаги» ликвидированного сепаратистского режима в Карабах е, поставленные депутатами от оппозиции на своих столах в парламенте, угрозой новой войны с Азербайджаном. Он заявил об этом в ходе правительственного часа в парламенте.

«Наличие (так называемых) «флагов» Карабаха в нашем парламенте — это угроза войны. Они открывают этот разговор, провоцируют. Вопрос Карабаха закрыт, — сказал он. — Оппозиция создает угрозу для мира».

«И мы должны приложить усилия, чтобы ситуация не была дестабилизирована. Мы продолжаем институционально развивать мир», — отметил Пашинян.

Премьер Армении вновь подтвердил, что готов отправиться в Баку в 2027 году на саммит Европейского политического сообщества, «если будет приглашение».