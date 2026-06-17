USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Новость дня
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»

18:01 1854

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал так называемые «флаги» ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе, поставленные депутатами от оппозиции на своих столах в парламенте, угрозой новой войны с Азербайджаном. Он заявил об этом в ходе правительственного часа в парламенте.

«Наличие (так называемых) «флагов» Карабаха в нашем парламенте — это угроза войны. Они открывают этот разговор, провоцируют. Вопрос Карабаха закрыт, — сказал он. — Оппозиция создает угрозу для мира».

«И мы должны приложить усилия, чтобы ситуация не была дестабилизирована. Мы продолжаем институционально развивать мир», — отметил Пашинян.

Премьер Армении вновь подтвердил, что готов отправиться в Баку в 2027 году на саммит Европейского политического сообщества, «если будет приглашение».

Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема
17:20 2319
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:55 6332
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
19:21 222
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло обновлено 18:36
18:36 3924
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
18:01 1855
Кошта тайно ищет Путина
Кошта тайно ищет Путина
17:48 1474
Азербайджану давно так не везло в Швейцарии
Азербайджану давно так не везло в Швейцарии
17:35 1903
Уничтожили Нимроти и Айди
Уничтожили Нимроти и Айди
17:34 1626
Министр обороны Украины: «Крым может превратиться…»
Министр обороны Украины: «Крым может превратиться…»
16:56 2578
Украинские военные ударили по танкеру «теневого флота» России и мостам
Украинские военные ударили по танкеру «теневого флота» России и мостам
16:52 1737
Мерц увидел первые плоды
Мерц увидел первые плоды
16:50 1623

ЭТО ВАЖНО

Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема
17:20 2319
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:55 6332
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
19:21 222
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло обновлено 18:36
18:36 3924
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
18:01 1855
Кошта тайно ищет Путина
Кошта тайно ищет Путина
17:48 1474
Азербайджану давно так не везло в Швейцарии
Азербайджану давно так не везло в Швейцарии
17:35 1903
Уничтожили Нимроти и Айди
Уничтожили Нимроти и Айди
17:34 1626
Министр обороны Украины: «Крым может превратиться…»
Министр обороны Украины: «Крым может превратиться…»
16:56 2578
Украинские военные ударили по танкеру «теневого флота» России и мостам
Украинские военные ударили по танкеру «теневого флота» России и мостам
16:52 1737
Мерц увидел первые плоды
Мерц увидел первые плоды
16:50 1623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться