ЦИК Армении разрешил уголовное преследование Кочаряна

ЦИК Армении разрешил уголовное преследование в отношении экс-президента Роберта Кочаряна. Об этом сообщил журналистам после заседания Центризбиркома адвокат Арам Орбелян.

Ранее Генпрокуратура Армении обратилась в ЦИК с ходатайством о разрешении уголовного преследования Роберта Кочаряна, а также избранных депутатов Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.

«Комиссия дала разрешение на уголовное преследование», — сказал Орбелян.

Он напомнил, что обвинение касается злоупотребления должностными полномочиями и отмывания денег.