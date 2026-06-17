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Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
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Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Вэнс: Пакистан просил повременить

18:19 797

Вашингтонская администрация хотела бы опубликовать текст меморандума США и Ирана 17 июня, но Пакистан просил отложить обнародование документа до 19 июня. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS News американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Что касается полного текста, то пакистанцы, которые сыграли важную роль в посредничестве при заключении этого соглашения с иранцами, попросили нас пока не публиковать полный текст, сказав, что он будет обнародован не позднее пятницы. Мы, собственно, пытаемся подтолкнуть их к тому, чтобы они опубликовали его сегодня, поскольку хотим рассказать американскому народу, что именно содержится в этом соглашении», — сказал Вэнс.

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