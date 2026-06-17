Вэнс: Пакистан просил повременить

«Что касается полного текста, то пакистанцы, которые сыграли важную роль в посредничестве при заключении этого соглашения с иранцами, попросили нас пока не публиковать полный текст, сказав, что он будет обнародован не позднее пятницы. Мы, собственно, пытаемся подтолкнуть их к тому, чтобы они опубликовали его сегодня, поскольку хотим рассказать американскому народу, что именно содержится в этом соглашении», — сказал Вэнс.