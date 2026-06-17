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Бензин по морю

18:29 908

Россия планирует импортировать топливо морским путем, стремясь справиться с дефицитом бензина, возникшим после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, удары дронов вывели из строя объекты, обеспечивающие не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны, что привело к полной или частичной остановке крупных НПЗ, включая завод в Киришах (Ленинградская область) и Московский НПЗ. Спад производства зафиксирован также по дизельному топливу — его выпуск сократился в мае на 10%.

В качестве временной меры правительство уже ограничило экспорт бензина (до конца июля) и запретило вывоз авиатоплива (до ноября). Теперь для покрытия дефицита Москва полагается на поставки из Беларуси, а также готовится принять небольшой танкер с топливом из Азии — первую такую партию, доставляемую морским путем за последние годы. Однако подробности об объемах или поставщиках не приводятся.

По данным источников, в прошлом году Россия рассматривала возможность импорта топлива морским путем, но в конечном итоге оказалось достаточно внутренних поставок.

А теперь СМИ сообщают о нехватке топлива примерно в десяти регионах России. Дефицит вызван масштабными атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и объекты топливной инфраструктуры, которые нарушили производство и поставки.

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