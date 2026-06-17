Сахиба Гафарова встретилась с американским конгрессменом Абрахамом Хамаде

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 17 июня встретилась с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде, находящимся с визитом в Азербайджане. На встрече было отмечено, что в последнее время отношения между США и Азербайджаном развиваются на высоком уровне. Было подчеркнуто, что эти отношения основаны на взаимном уважении и общих интересах, а также на принципах, служащих миру, безопасности и прогрессу.

Спикер Милли Меджлиса коснулась роли Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа в поддержке мира и стабильности в нашем регионе, отметив Вашингтонский саммит и его успешные итоги в этом контексте. Также было упомянуто проведение в Милли Меджлисе Азербайджана специальной сессии в этой связи. В ходе беседы была подчеркнута значимость парафирования мирного соглашения и подписания трехсторонней Совместной декларации в Вашингтоне для восстановления мира и стабильности в регионе. Было отмечено, что коридор TRIPP будет способствовать развитию региональных транспортных связей, а также углублению мира и сотрудничества в регионе.

Сахиба Гафарова также отметила историческое значение последних визитов президента Ильхама Алиева в Вашингтон и встреч главы Азербайджанского государства с президентом Дональдом Трампом в контексте развития двусторонних отношений. Была подчеркнута важная роль подписания «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки» во время визита вице-президента Джей Ди Вэнса в Азербайджан в дальнейшем расширении двусторонних отношений. Член Палаты представителей Конгресса США Абрахам Хамаде выразил благодарность за оказанное ему на высоком уровне гостеприимство и отметил, что был бы рад приветствовать спикера парламента Азербайджана в Конгрессе США.