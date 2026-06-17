В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома

Минюст США предъявил обвинения пяти мужчинам по делу о подготовке атаки на турнир UFC Freedom 250, который прошел на территории Белого дома, где присутствовал президент Дональд Трамп, передает пресс-служба ведомства.

«ФБР, наши партнеры из правоохранительных органов и прокуроры США сделали то, что они делают каждый день, чтобы обеспечить безопасность Америки: быстро отреагировали, расследовали, сорвали и ликвидировали этот предполагаемый план до того, как он мог быть осуществлен», — заявил и.о. генпрокурора США Тодд Бланш.

По версии следствия, подозреваемые планировали использовать беспилотники со взрывчаткой, чтобы вызвать эвакуацию и панику среди участников мероприятия, а затем открыть огонь по «приоритетным целям» со снайперских позиций.

Директор Секретной службы США Шон Карран заявил, что «защита президента Соединенных Штатов и территории Белого дома была приоритетом номер один» для ведомства. По его словам, за последнее время Секретная служба зафиксировала «резкий рост угроз» в отношении охраняемых лиц.

Обвинения предъявили 19-летнему Тайсену Проперу из Огайо, 24-летнему Брайану Роа и 32-летнему Майклу Томасу из Калифорнии, 32-летнему Дэниелу Эскриджу из Миссури и 31-летнему Абрахаму Альваресу из Небраски. Аресты прошли в Огайо, Миссури, Небраске и Калифорнии.

По данным Минюста, фигуранты обсуждали атаку, закупку дронов и взрывчатки, а также распределение ролей между участниками в зашифрованных чатах. У одного из подозреваемых при обыске изъяли винтовку, магазины на 30 патронов, около 180 патронов и пистолет.

В случае признания виновными по статье о заговоре с целью убийства каждому из обвиняемых грозит максимальный срок вплоть до пожизненного заключения и штраф до $250 тыс.

ФБР заявило о предотвращении атаки с дронами-камикадзе на UFC Freedom 250 у Белого дома. На мероприятии присутствовали Трамп, члены его семьи, высокопоставленные чиновники и знаменитости; на закрытую территорию допустили около 4,3 тыс. гостей, еще 85 тыс. человек наблюдали за происходящим.