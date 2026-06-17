Гектары надежды

Из Баку в Агджабеди мы выехали в половине шестого утра. В другое время года в этот час ещё стояла бы ночь, но в июне светает рано, и дорога уже лежала перед нами в сером рассветном свете. Трасса практически пустая, редкий встречный грузовик, а после Кюрдамира по обочинам начинает проступать то, ради чего, собственно, всё и затевалось в этот день, — поля. Земля, которая каждый год кормит страну и каждый год держит своих хозяев в напряжении. К Дворцу культуры Агджабеди мы подъехали к десяти утра. Совещание было назначено на одиннадцать, и фермеры съезжались заранее — десятки людей из Тертера, Агдама, Агджабеди и Физули. Повод серьёзный. Им должны были рассказать, на какие льготы и какую поддержку государство готово потратиться в ближайшие четыре года, услышать о приоритетах Госпрограммы по сельскому хозяйству. Но приехали они не только за тем, чтобы послушать про предстоящие годы. Приехали и с тем, что наболело…

Зал, в котором почти нет молодых К одиннадцати у Дворца культуры уже толпился народ. Мужчины здоровались за руку, закуривали, переговаривались негромко — тут многие друг друга знают, кого через поле, кого через район. Мы оглядели толпу и поймали себя на простой мысли, к которой ещё вернёмся в конце дня: молодых лиц мало. Шестьдесят, под семьдесят, седина, морщины от солнца. Это люди, которые пришли в поле давным-давно и из поля уже не уйдут. Внутри, в прохладе зала, всё было устроено иначе, чем гудящий двор. Президиум, микрофоны, ровные ряды кресел. Фермеры рассаживались и слушали — поначалу настороженно, как слушают всякое начальство, которое обещает. Откуда взялись эти четыре года Менялся климат, экстремальная погода — ливни с ветром, град, сели, наводнения, а то и месяцы засухи, — резко подорожавшие на мировом рынке удобрения и средства защиты растений: всё это собралось в серьёзный риск для сельского хозяйства. Доступ к качественной пище давно перестал быть чисто экономическим вопросом; он стал социальной и стратегической задачей, завязанной на занятость, развитие регионов, экономический баланс, а в конечном счёте — на национальную безопасность. Об этом, открывая совещание по Карабахскому экономическому району, говорил помощник президента, начальник отдела экономических вопросов и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов. Мерить сельское хозяйство теперь намерены не валом, а продуктивностью, эффективностью, уровнем технологий и способностью создавать добавленную стоимость.

За этой формулировкой стоит конкретное решение. 25 мая на совещании по сельскому хозяйству президент Ильхам Алиев оценил сделанное и поставил правительству задачи. Его распоряжением утверждена Государственная программа развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026–2030 годы. Встречи вроде агджабединской пошли по всей стране именно после этого. Заместитель министра сельского хозяйства Заур Алиев перевёл общие слова в цифры, за которыми зал следил еще внимательнее. Программа — это 5 приоритетных направлений, 16 сфер деятельности, 86 мероприятий и 23 целевых индикатора. Меняются механизмы субсидий и льгот на сельхозтехнику. Районы сгруппировали по потенциалу, возможностям орошения, инфраструктуре агропарков и по применению лазерного выравнивания земли. Целевыми по пшенице назначили 22 района — именно они дают основную часть зерна в стране, и Агджабеди, Агдам, Барда и Тертер среди них; ещё 8 определили как перспективные. К урожаю приложили план. В целевых районах — 50 центнеров с гектара, в богарных, что живут на одних дождях, — 30. В перспективных после 2029 года целятся в те же 50. А дальше пошло то, ради чего зал собрался в этот день, — деньги. Один из механизмов — субсидирование процентной ставки. Часть годовой ставки по кредитам, что банки выдают фермерам на однолетние посевы, оплатит бюджет, ту её долю, что не превышает 19 процентов. Это снимает с фермера часть финансовой нагрузки и помогает завести оборотные средства. Второй механизм — лазерное выравнивание. За каждую тонну, сданную на мельницу теми, кто применяет эту технологию, дополнительную субсидию получат и фермер, и мельница. По хлопку целевыми назначили 15 районов, и те же Агджабеди, Агдам, Барда и Тертер снова в списке. Сегодня под современным орошением 130 тысяч гектаров. К 2030-му обещают довести до 300 тысяч, из них 88,1 тысячи придутся на 22 целевых района, 12 тысяч — на 8 перспективных. «Три года назад вспашка стоила 33 маната» Мы разговорились с фермерами. Новруз Мамедов из Агджабеди хлопком занимается много лет, у него 40 гектаров. Прошлый год вспоминает с удовольствием — погода стояла как по заказу, снял по 60 центнеров. А в этот год небо повернулось к нему спиной: затяжные дожди, и прогнозы невесёлые. «Урожайность может упасть до 35–38, — говорит он, щурясь куда-то в сторону. — Расходы растут из года в год. Например, три года назад вспашка стоила 33 маната, сейчас — 70. Удобрения, препараты, оплата труда — всё подорожало. Когда урожайность высокая, мы покрываем расходы и получаем прибыль. А когда нет…» Новруз Мамедов не договаривает. Впрочем, и без слов все было ясно. Мамедов надеется, что обещанная поддержка хлопководства хотя бы часть затрат отобьёт. Надеется — слово, которое за этот день мы услышим ещё не раз. Тут вообще живут надеждой пополам с осторожностью: на государство оглядываются, но привычки полагаться на одно лишь государство нет — слишком многое решает то, чего ни в одной программе не пропишешь.

Полить надо за 5–10 дней. Успевают за 25 Мухаммед Исмаилов из Агджабеди стоит рядом, слушает, кивает. Он в поле 30 лет — хлопок, зерно, скот. Называет три условия хорошего урожая: плодородная почва, качественные семена и вода для полива. Если все три сходятся, говорит он, фермер увидит результат своего труда. С первыми двумя у него порядок, спотыкается всё на той же воде. «У меня 50 гектаров хлопка. Если в идеале поле нужно полить за 5–10 дней, то мы можем сделать это только за 20–25. Задержка влияет на урожайность». Цифры он помнит наизусть: в 2023-м снял 54,6 центнера, в прошлом году — 45. «В зерноводстве показатели примерно такие же». Вода — больное место не одного Агджабеди. Из Гаджигабула, Гобустана, Агдаша в СМИ годами идут одни и те же жалобы владельцев личных хозяйств и мелких фермеров. Полить нечем. В зале на это отвечал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Ильхам Байрамов. Воду фермерам, объяснял он, распределяют местные объединения водопользователей; в Карабахском регионе таких 29. Фермер заключает договор, агентство и Минсельхоз координируют. В будущем всё переведут в цифру: фермер укажет потребность в воде в электронной системе, и через неё пойдёт распределение. Звучало современно. Но тут же Байрамов оговорился, что для этого «необходимо сформировать полноценную базу данных. Выходит, сначала система — потом вода. Холодильник, которого нет Есть в крестьянской арифметике строка, о которой горожанин не думает, а для фермера она лежит между прибылью и разорением. Хранение. Если убранное некуда положить, продаёшь сразу — и часто по низкой цене. Это режет доход, множит потери, портит качество и закрывает дорогу к переработке и экспорту. Программа отвечает инфраструктурой. Под дополнительные зерновые силосы на 150 тысяч тонн обещают льготу в 40 процентов стоимости оборудования и субсидирование ставки по кредиту на 40–50 процентов. Под дополнительные холодильные мощности на 100 тысяч тонн — те же условия: 40-процентная скидка на оборудование и 40–50-процентная компенсация ставки. В Карабахском экономическом районе, по сути, придётся разом расширять всё: хранение, охлаждение, сортировку, упаковку, переработку. Современные системы орошения станут продавать фермерам по льготным ценам, остаточную стоимость — финансировать льготным кредитом: формируется механизм с уменьшенным первоначальным взносом, увеличенным льготным периодом и финансированием остатка в кредит. За землю под современным поливом фермеру и сейчас доплачивают 60 манатов за гектар. В интенсивном садоводстве придумали ход потоньше. Часть субсидии на агротехнический уход выдавать авансом. Резон житейский — обрезку, удобрение, борьбу с болезнями и вредителями, полив нельзя отложить на потом, а деньги у фермера в начале сезона прямо влияют на качество этих работ. Будут средства в апреле — будет толк в сентябре. Стадо тает, мясо дорожает Со скотом картина невесёлая, и в зале её знают на собственном кармане. За последние пять-шесть лет поголовье заметно сократилось, мясо подорожало, и держится дороговизна во многом на кормах. На прямой вопрос haqqin.az замминистра ответил цифрами: планируем к 2030-му поднять производство молока на 10 процентов, говядины — больше чем на 20, а долю племенного скота в стадах увеличить минимум вчетверо. Для этого собираются создавать молочные и мясные кластеры, сформировать внутри них около тысячи новых хозяйств разной мощности и обеспечить их племенным поголовьем.