Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый Хэ, находящуюся с визитом в стране. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы азербайджано-корейских отношений, политический диалог, вопросы экономического сотрудничества, торговли, инвестиций, цифрового развития и энергобезопасности.

Байрамов отметил динамичное развитие двусторонних отношений и роль Азербайджана как транспортно-логистического узла между Европой и Азией, а также значение Срединного коридора.

Стороны обсудили сотрудничество в цифровой трансформации, инновациях и высоких технологиях, а также в сфере образования и обмена опытом. Отмечены программы двойных дипломов и создание Бакинского государственного центра профессионального образования на основе корейских стандартов.

Также затронуты вопросы энергетической безопасности, развития возобновляемых источников энергии и зеленого перехода. Байрамов проинформировал о введении безвизового режима для всех видов паспортов Республики Корея и о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией. Стороны также обсудили итоги недавнего саммита в Вашингтоне и его значение для регионального сотрудничества.

Сегодня также состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и МИД Республики Корея под руководством заместителей министров Эльнура Мамедова и Чон Ый Хэ.