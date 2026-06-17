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Мелони предложит переговорщика с Россией

20:02 717

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите Евросоюза планирует предложить кандидатуру переговорщика от ЕС по вопросам российско-украинской войны. Об этом сообщает The Guardian.

В комментариях для СМИ Мелони отметила, что во время встречи G7 лидеры «достигли согласия» с президентом США Дональдом Трампом по вопросам, касающимся Украины, указав, что это «не всегда можно воспринимать как данность».

Она также сообщила, что этим переговорщиком должен быть представитель «страны средних размеров», а не одного из крупнейших государств в ЕС.

Саммит запланирован на 18–19 июня.

Ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба как потенциальных переговорщиков от ЕС. Впрочем, последний недавно сказал, что не видит себя в такой роли и это лучше было бы поручить кому-то из лидеров ключевых государств Европы.

В Кремле дали понять, что поддержали бы кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

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