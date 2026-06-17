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Макрон о ключевом моменте американо-иранского соглашения

20:30 419

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым соблюдение договоренностей между США и Ираном. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Эвиан-ле-Бен.

«Необходимо, чтобы все соблюдали это соглашение. И в первую очередь Иран, который взял на себя обязательство, в том числе в течение 60 дней первой фазы, вновь открыть Ормузский пролив без взимания платы и, разумеется, прекратить боевые действия. Затем все заинтересованные стороны не должны возобновлять боевые действия и в Ливане. Это ключевой момент, касающийся Ирана, движения «Хезболла» и Израиля», — подчеркнул Макрон.

В то же время он отметил, что соглашение не позволит решить все накопившиеся проблемы. «Решит ли соглашение все проблемы? Нет, — полагает французский лидер. — Но я поддерживаю его и считаю необходимым».

Макрон также указал на важность поддержания усилий, направленных на решение иранской ядерной проблемы с участием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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