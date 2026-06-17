Финляндия отменила запрет на ядерное оружие

За инициативу проголосовали 125 депутатов, против выступил 61 парламентарий. Поправки разрешают импорт, транспортировку и хранение ядерного оружия в случаях, когда это необходимо для обеспечения национальной обороны. При этом власти Финляндии сообщили, что не планируют размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что принятие закона укрепляет обороноспособность страны и обеспечивает возможность полноценного использования механизмов ядерного сдерживания НАТО для защиты государства. В правительстве отметили, что решение принято на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе.

Изменения в законодательстве стали очередным шагом по интеграции Финляндии в структуры НАТО после вступления страны в альянс в 2023 году. Страна также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению механизмов французского ядерного сдерживания на союзников в Европе. Решение по этому вопросу Финляндия будет принимать осенью.