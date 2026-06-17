Америка мечтает о сделке с Россией и Китаем

Как Трамп сказал на пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции, США обладают крупнейшим арсеналом ядерного оружия, Россия находится на втором месте, а Китай активно наращивает его и через пять лет может сравняться с ними.

«И нам следует заключить соглашение о денуклеаризации — это было бы просто великолепно. Нам все это не нужно, нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз. Это просто ужасно, честно говоря», — заявил глава Белого дома.

«Если бы мы могли заключить соглашение о денуклеаризации, я был бы в восторге. И одна из этих двух сторон очень хочет этого. Скажу вам: вторая сторона не так уж этого хочет, а вам нужны обе», — резюмировал президент США.