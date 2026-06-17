USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Новость дня
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Трамп: Израиль ознакомлен с текстом меморандума с Ираном

21:05 239

Соединенные Штаты передали Израилю копию текста меморандума о взаимопонимании, выработанного с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 в Эвиан-ле-Бен американский президент Дональд Трамп.

«Уместно, чтобы мы обнародовали это соглашение. И мы направили копию Израилю. Кстати, они являются хорошим партнером. Но, думаю, они могут получше действовать в отношении «Хезболлы», — сказал он, комментируя заключение меморандума о взаимопонимании с Ираном. «Достигнутая с Ираном в воскресенье сделка будет вскоре подписана. Возможно, завтра (18 июня – ред.). Возможно, днем позднее (19 июня – ред.)», — отметил американский лидер.

14 июня США и Иран объявили, что согласовали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение конфликта.

Трамп: К этому могут призывать только глупцы...
Трамп: К этому могут призывать только глупцы...
20:43 2522
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема
17:20 3307
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:55 6541
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
19:21 519
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло обновлено 18:36
18:36 4959
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
18:01 2951
Кошта тайно ищет Путина
Кошта тайно ищет Путина
17:48 2197
Азербайджану давно так не везло в Швейцарии
Азербайджану давно так не везло в Швейцарии
17:35 2775
Уничтожили Нимроти и Айди
Уничтожили Нимроти и Айди
17:34 2267
Министр обороны Украины: «Крым может превратиться…»
Министр обороны Украины: «Крым может превратиться…»
16:56 3406
Украинские военные ударили по танкеру «теневого флота» России и мостам
Украинские военные ударили по танкеру «теневого флота» России и мостам
16:52 2212

ЭТО ВАЖНО

Трамп: К этому могут призывать только глупцы...
Трамп: К этому могут призывать только глупцы...
20:43 2522
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема
17:20 3307
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:55 6541
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
19:21 519
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло обновлено 18:36
18:36 4959
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
18:01 2951
Кошта тайно ищет Путина
Кошта тайно ищет Путина
17:48 2197
Азербайджану давно так не везло в Швейцарии
Азербайджану давно так не везло в Швейцарии
17:35 2775
Уничтожили Нимроти и Айди
Уничтожили Нимроти и Айди
17:34 2267
Министр обороны Украины: «Крым может превратиться…»
Министр обороны Украины: «Крым может превратиться…»
16:56 3406
Украинские военные ударили по танкеру «теневого флота» России и мостам
Украинские военные ударили по танкеру «теневого флота» России и мостам
16:52 2212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться