Трамп: Израиль ознакомлен с текстом меморандума с Ираном

Соединенные Штаты передали Израилю копию текста меморандума о взаимопонимании, выработанного с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 в Эвиан-ле-Бен американский президент Дональд Трамп.

«Уместно, чтобы мы обнародовали это соглашение. И мы направили копию Израилю. Кстати, они являются хорошим партнером. Но, думаю, они могут получше действовать в отношении «Хезболлы», — сказал он, комментируя заключение меморандума о взаимопонимании с Ираном. «Достигнутая с Ираном в воскресенье сделка будет вскоре подписана. Возможно, завтра (18 июня – ред.). Возможно, днем позднее (19 июня – ред.)», — отметил американский лидер.

14 июня США и Иран объявили, что согласовали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение конфликта.