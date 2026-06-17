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Папа Римский отреагировал на удар по Киево-Печерской лавре

21:39 841

Папа Римский Лев XIV осудил удары России по Киево-Печерской лавре, а также «призвал просить Господа открыть пути диалога и сделать возможным справедливый и прочный мир».

«Поступают тревожные новости о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Есть много невинных жертв, погибли спасатели, а церкви и объекты культурного наследия разрушены огнем. Я солидарен со всеми, кто оплакивает своих близких, с ранеными и с теми, кто среди насилия продолжает мужественно служить жизни», — написал Папа Римский в соцсети Х.

Он также призвал молиться, чтобы эта война закончилась.

«Попросим Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный ми», — резюмировал понтифик.

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