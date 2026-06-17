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Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Европа ускорит высылку нелегалов

21:48 596

Депутаты Европарламента одобрили изменения в политике Евросоюза по возвращению граждан третьих стран, находящихся в ЕС нелегально. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Новые правила направлены на упрощение и ускорение процедур при полном соблюдении основных прав человека и международного права, в частности принципа невыдворения и запрета коллективных высылок, а также на предотвращение злоупотреблений и несанкционированных перемещений внутри ЕС.

418 депутатов проголосовали «за», 218 — «против», еще 30 воздержались.

Также сообщается, что мигрантов, в отношении которых принято решение о возвращении (за исключением несовершеннолетних без сопровождения), можно будет переводить в «центры возвращения» на территории страны, которая соглашается их принять, на основании соглашения, заключенного государством-членом ЕС. 

«Решение о возвращении, вынесенное компетентными национальными органами в отношении гражданина страны, не входящей в ЕС, который незаконно находится в государстве-члене, будет предусматривать обязанность покинуть соответствующую страну ЕС немедленно или в течение определенного срока», — говорится в сообщении.

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