«Нефтчи SOCAR» вышел в финал во Франции

Азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR» вышла в полуфинал этапа Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3 во французском Орлеане.

В финале соперником будет сборная Франции. Матч начнется сегодня в 23:20 по бакинскому времени.

Сегодня в четвертьфинальном матче наш клуб в составе баскетболисток сборной Азербайджана Александры Молленхауэр и Арики Картер, а также японки Аои Кацуры и сербки Невены Вучкович обыграл Испанию — 20:14. Чуть позже в полуфинале «Нефтчи SOCAR» сыграет с клубом «Амстердам».

Вчера бакинский коллектив на групповом этапе уступил японской команде «Митсубиши» (11:16), а затем обыграл сборную Уганды (18:14) и вышел из группы со 2-го места.

Этап в Орлеане — пятый по счету. Ранее «Нефтчи SOCAR» занял 3-е место на втором этапе Женской серии в столице Филиппин Маниле.