«Нефтчи SOCAR» вышел в финал во Франции

Клуб «Нефтчи SOCAR» вышел в финал этапа Женской серии ФИБА во французском Орлеане.
В полуфинале азербайджанская команда обыграла нидерландский клуб «Амстердам» — 17:13.
В финале соперником будет сборная Франции. Матч начнется сегодня в 23:20 по бакинскому времени.
*** 21:51
Азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR» вышла в полуфинал этапа Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3 во французском Орлеане.
Сегодня в четвертьфинальном матче наш клуб в составе баскетболисток сборной Азербайджана Александры Молленхауэр и Арики Картер, а также японки Аои Кацуры и сербки Невены Вучкович обыграл Испанию — 20:14. Чуть позже в полуфинале «Нефтчи SOCAR» сыграет с клубом «Амстердам».
Вчера бакинский коллектив на групповом этапе уступил японской команде «Митсубиши» (11:16), а затем обыграл сборную Уганды (18:14) и вышел из группы со 2-го места.
Этап в Орлеане — пятый по счету. Ранее «Нефтчи SOCAR» занял 3-е место на втором этапе Женской серии в столице Филиппин Маниле.