Трамп об ударе по школе в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не планирует привлекать кого-либо к ответственности за удар по школе в Иране в начале войны.

«Нет. В случае ошибки… и, как вам известно, ведется расследование», — сказал он на пресс-конференции в рамках проходящего во Франции саммита G7.

«Такой странный вопрос, который задают сегодня, ведь речь идет о давних событиях. Но никто не делал этого специально», — добавил президент США.

«Нет, ошибки совершаются. Война — это грязное дело, но я знаю, что ведется расследование, и я мог бы предоставить вам отчет уже завтра. Или я бы задал этот вопрос <…> [главе Пентагона] Питу Хегсету, потому что они ведут расследование», — резюмировал Трамп.

28 февраля иранские власти заявили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в Минабе. Погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения. Первоначально американский президент обвинил в атаке ВС Ирана, не приведя доказательств. Позднее выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку американского боеприпаса.