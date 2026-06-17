В Италии не будут запрещать соцсети подросткам

Правительство Италии не намерено запрещать подросткам доступ в социальные сети, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони на встрече с журналистами по итогам саммита G7 во Франции. Ее цитирует Politico.eu.

«Я не против запрета на соцсети для тех, кому не исполнилось 16. Но я не уверена в том, что такое решение само по себе может решить проблему, поскольку его легко обойти», — сказала Мелони. По ее словам, такие запреты не могут быть эффективными, если правительства не окажут большего давления на социальные платформы, чтобы те начали действовать и «брать на себя ответственность».

Ранее несколько итальянских партий представили свои проекты подобных запретов в парламент. Ожидалось, что со своими предложениями в этом направлении выступит и правительство.

Ранее на этой неделе правительство Великобритании объявило о намерении запретить доступ в соцсети лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Власти Франции намерены ввести такой запрет для детей младше 15 лет.

Идея о запрете или ограничении доступа детей в социальные сети стала общемировым трендом после того, как такую меру ввела Австралия в конце прошлого года. Однако опыт Австралии показывает и то, что запрет довольно легко обойти. По данным исследования, проведенного в стране, даже после запрета соцсетями продолжают пользоваться две трети австралийских подростков в возрасте 12–15 лет.