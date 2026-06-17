USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева
Новость дня
Соавтор отмены 907-й поправки у Ильхама Алиева

Меморандум между Ираном и США могут подписать Пезешкиан и Трамп

22:22 572

США и Иран рассматривают возможность подписания меморандума о взаимопонимании президентами двух стран —Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает агентство Tasnim.

«Эта идея рассматривается и пока находится на стадии изучения», — сказал он.

Багаи добавил, что программа Ирана по предстоящей встрече не изменилась.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен обсудить возможность заключения регионального соглашения с Ираном и странами Персидского залива по ограничению ракетного вооружения.

Напомним, глава Белого дома в ходе выступления после саммита G7 заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано 18-19 июня.

ЧМ-2026: Роналду не смог забить Лионелю
ЧМ-2026: Роналду не смог забить Лионелю Португалия потеряла очки; видео
23:05 360
Иран предупреждает…
Иран предупреждает…
23:00 541
«Нефтчи SOCAR» вышел в финал во Франции
«Нефтчи SOCAR» вышел в финал во Франции обновлено 22:46
22:46 712
Меморандум между Ираном и США могут подписать Пезешкиан и Трамп
Меморандум между Ираном и США могут подписать Пезешкиан и Трамп
22:22 573
Трамп: К этому могут призывать только глупцы...
Трамп: К этому могут призывать только глупцы...
20:43 3739
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема
17:20 4008
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:55 6755
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
19:21 688
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло обновлено 18:36
18:36 5654
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
18:01 3703
Кошта тайно ищет Путина
Кошта тайно ищет Путина
17:48 2695

ЭТО ВАЖНО

ЧМ-2026: Роналду не смог забить Лионелю
ЧМ-2026: Роналду не смог забить Лионелю Португалия потеряла очки; видео
23:05 360
Иран предупреждает…
Иран предупреждает…
23:00 541
«Нефтчи SOCAR» вышел в финал во Франции
«Нефтчи SOCAR» вышел в финал во Франции обновлено 22:46
22:46 712
Меморандум между Ираном и США могут подписать Пезешкиан и Трамп
Меморандум между Ираном и США могут подписать Пезешкиан и Трамп
22:22 573
Трамп: К этому могут призывать только глупцы...
Трамп: К этому могут призывать только глупцы...
20:43 3739
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема
17:20 4008
Французский бросок на Кипр… Турция готова
Французский бросок на Кипр… Турция готова Хильми Дашдемир комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:55 6755
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
В США предъявили обвинения за подготовку атаки у Белого дома
19:21 688
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло
Число пострадавших при атаке на автобус под Брянском выросло обновлено 18:36
18:36 5654
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном: «Готов поехать в Баку»
18:01 3703
Кошта тайно ищет Путина
Кошта тайно ищет Путина
17:48 2695
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться