Меморандум между Ираном и США могут подписать Пезешкиан и Трамп

США и Иран рассматривают возможность подписания меморандума о взаимопонимании президентами двух стран —Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает агентство Tasnim.
«Эта идея рассматривается и пока находится на стадии изучения», — сказал он.
Багаи добавил, что программа Ирана по предстоящей встрече не изменилась.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен обсудить возможность заключения регионального соглашения с Ираном и странами Персидского залива по ограничению ракетного вооружения.
Напомним, глава Белого дома в ходе выступления после саммита G7 заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано 18-19 июня.