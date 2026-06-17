Меморандум между Ираном и США могут подписать Пезешкиан и Трамп

США и Иран рассматривают возможность подписания меморандума о взаимопонимании президентами двух стран —Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает агентство Tasnim.

«Эта идея рассматривается и пока находится на стадии изучения», — сказал он.

Багаи добавил, что программа Ирана по предстоящей встрече не изменилась.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен обсудить возможность заключения регионального соглашения с Ираном и странами Персидского залива по ограничению ракетного вооружения.

Напомним, глава Белого дома в ходе выступления после саммита G7 заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано 18-19 июня.