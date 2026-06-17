Иран предупреждает…

Военные операции Израиля в Ливане будут означать нарушение соглашения, которое планируется подписать между США и Ираном, и в этом случае будут приняты необходимые меры. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирана.

«Обе стороны договорились вести переговоры в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения», — отметили в МИД.

Также было отмечено, что морская блокада Ирана должна быть прекращена в течение 30 дней.

«Что касается Ормузского пролива, было решено восстановить нормальное морское движение в установленный срок. Это наша обязанность, и мы выполним ее без участия или вмешательства других сторон», — говорится в заявлении.

Сообщается, что Иран и Оман будут сотрудничать в разработке механизма управления Ормузским проливом и при необходимости обмениваться мнениями с другими странами региона.

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что меморандум может быть подписан президентами Ирана и США.