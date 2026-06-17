ЧМ-2026: Роналду не смог забить Лионелю

Седьмой день на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике открыл матч в Хьюстоне между сборными Португалии и Демократической Республики Конго.

Футболист «ПСЖ» Жоао Невеш на 6-й минуте ударом головой вывел португальцев вперед. Казалось, что конголезцев, приехавших на чемпионат мира впервые с 1974 года, ждет разгром. Но нет, в самом конце первого тайма Йоан Висса из английского «Ньюкасла» остался один в штрафной и тоже здорово пробил головой, сравняв счет.

Во втором тайме Криштиану Роналду и компания пытались вырвать победу, но голкипер конголезцев Лионель Мпаси действовал уверенно.