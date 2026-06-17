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ЧМ-2026: Роналду не смог забить Лионелю

Португалия потеряла очки; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
23:05 367

Седьмой день на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике открыл матч в Хьюстоне между сборными Португалии и Демократической Республики Конго.

Игра команд из группы «K» неожиданно завершилась вничью — 1:1.

Футболист «ПСЖ» Жоао Невеш на 6-й минуте ударом головой вывел португальцев вперед. Казалось, что конголезцев, приехавших на чемпионат мира впервые с 1974 года, ждет разгром. Но нет, в самом конце первого тайма Йоан Висса из английского «Ньюкасла» остался один в штрафной и тоже здорово пробил головой, сравняв счет.

Во втором тайме Криштиану Роналду и компания пытались вырвать победу, но голкипер конголезцев Лионель Мпаси действовал уверенно.

После хет-трика Лионеля Месси, дублей Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда сегодня все ждали голов от Роналду, однако главная португальская звезда в матче с ДР Конго ничем особым не запомнилась.

В 6 утра начнется второй матч в группе «K». Дебютант чемпионатов мира, сборная Узбекистана, сыграет с Колумбией.

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