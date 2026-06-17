Опубликован полный текст меморандума между США и Ираном

Документ предусматривает открытие Ормузского пролива для международной торговли, поэтапную отмену нефтяных и финансовых санкций против Ирана, а также определяет рамки будущих переговоров по иранской ядерной программе.

CNN опубликовал полный текст 14-пунктного меморандума о взаимопонимании, который, как сообщается, был достигнут между США и Ираном под названием «Исламабадский меморандум».

Сообщается, что подписание меморандума сторонами запланировано на следующей неделе в Швейцарии.

Ниже приводятся 14 пунктов меморандума:

1. США, Исламская Республика Иран и их союзники в текущем конфликте подписывают настоящий меморандум о взаимопонимании с целью немедленного и постоянного прекращения военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Стороны обязуются не начинать военные действия друг против друга, воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Эти положения будут подтверждены в итоговом соглашении.

2. США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

3. Стороны обязуются завершить переговоры по окончательному соглашению в течение максимум 60 дней, с возможностью продления по взаимному согласию.

4. Сразу после подписания США начнут устранение морской блокады вокруг Ирана и всех препятствий, полностью прекратив ее в течение 30 дней. В этот период судоходство будет восстановлено до довоенного уровня. США также обязуются вывести силы из ближайшего к Ирану региона в течение 30 дней после окончательного соглашения.

5. Иран обеспечит безопасный и беспошлинный проход торговых судов через регион Персидского залива и Оманского моря. Режим вводится на 60 дней. Полная нормализация должна произойти в течение 30 дней с учетом разминирования и устранения препятствий.

6. США обязуются совместно с региональными партнерами разработать финансовый план восстановления и экономического развития Ирана минимум на 300 млрд долларов.

7. США обязуются поэтапно отменить все санкции против Ирана, включая санкции ООН, МАГАТЭ и собственные первичные и вторичные ограничения. Иран подтверждает, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия.

8. Вопрос об обогащенных материалах будет решаться под контролем МАГАТЭ.

9. До заключения окончательного соглашения стороны сохраняют статус-кво: Иран не изменяет ядерную программу, США не вводят новых санкций и не усиливают военное присутствие.

10. США предоставляют исключения для экспорта иранской нефти и финансовых операций до полной отмены санкций.

11. США обязуются разблокировать замороженные и ограниченные активы Ирана.

12. Стороны создают специальный механизм контроля за исполнением соглашения.

13. После начала выполнения ключевых пунктов стороны приступают к переговорам по остальным положениям окончательного соглашения.

14. Окончательное соглашение будет утверждено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.