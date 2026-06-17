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США намерены расширить Авраамовы соглашения

17 июня 2026, 23:56 431

Соединенные Штаты рассчитывают расширить число участников Авраамовых соглашений на фоне договоренностей о завершении войны с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 в городе Эвиан-ле-Бен.

Американский лидер отметил, что расширение Авраамовых соглашений является одним из ожидаемых результатов достигнутых договоренностей.

По его словам, Вашингтон прежде всего хотел бы видеть в соглашениях Саудовскую Аравию.

«Думаю, если Саудовская Аравия поведет других за собой, то окажет самой себе большую услугу», — сказал Трамп.

Он также отметил, что ранее к соглашениям уже присоединились ряд арабских государств и никто из них не вышел из договоренностей, несмотря на региональные кризисы.

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