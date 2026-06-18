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Путин и Фидан встретились в Казани

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Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады», — отметил Путин на встрече.

По его словам, контакты между Россией и Турцией перестали быть «чисто формальными» и «наполняются все новым и новым содержанием». Этого удалось достичь во многом благодаря позиции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. «Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему, мы всегда рады видеть его в нашей стране», — сказал российский президент.

Фидан, в свою очередь, передал Путину «большой горячий привет» от Эрдогана. Он отметил, что как в регионе, так и в мире сейчас «очень насыщенная повестка дня» и опыт России имеет большое значение.

Ранее во время визита в Москву Фидан провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Турецкий министр заявил, что Анкара готова выступить посредником в урегулировании конфликта в Украине или предоставить площадку для переговоров.

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