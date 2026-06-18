Станет ли Турция магнитом для миллиардеров?

Турция вместе с Пакистаном и Катаром сыграла ключевую роль в завершении конфликта между США и Ираном и в подготовке мирного меморандума, сказал американский президент Дональд Трамп. При этом военная операция США и Израиля против Ирана, стремительное распространение войны по всему Ближнему Востоку вызвали в Турции резкие потрясения в энергетике, авиаперевозках, логистике и туризме.

Анкара отложила экономическую дорожную карту С марта инфляция в Турции начала расти быстрее ожиданий, что привело к временному сворачиванию Среднесрочной программы, объявленной в 2023 году под руководством министра финансов Мехмета Шимшека и рассчитанной на снижение инфляции. Центральный банк Турции, который должен был начать цикл снижения процентных ставок в июле 2025 года, решил приостановить этот процесс и сохранить ставку без изменений. Шимшек назвал ситуацию в энергетике после закрытия Ормузского пролива «самым серьезным шоком со времен Второй мировой войны». Он признавал, что война увеличит дефицит текущего счета и может замедлить в Турции программу дезинфляции, но подчеркивал, что благодаря устойчивой макроэкономической базе Турция сможет пройти через этот период с минимальными потерями. После американо‑иранского соглашения мировая экономика вздохнула с облегчением: вероятность достижения мира привела к снижению цен на нефть, росту цен на золото и подъему фондовых рынков. Турецкие экономисты считают, что смягчение ограничений положительно скажется и на экономике Турции.

В комментарии для haqqin.az директор Союза журналистов-экономистов Турции Тургай Тюркер напомнил, что до войны цена барреля нефти держалась около 60 долларов, тогда как во время конфликта она поднялась до 110 долларов и выше, что негативно сказалось на экономиках стран‑импортеров энергии, включая Турцию. Он отметил, что в рамках Среднесрочной программы правительство прогнозировало объем импорта нефти к 2026 году на уровне 63 миллиардов долларов: однако из‑за резкого роста цен эта цифра выросла до 100 миллиардов долларов. Тюркер подчеркнул, что американо‑иранское соглашение приведет к снижению цен на нефть, что окажет положительное влияние на турецкую экономику. При этом он считает, что восстановление поврежденных производственных мощностей в странах Персидского залива займет время, и цены не вернутся к довоенному уровню слишком быстро. Экономист отметил, что снижение цен на нефть — позитивный фактор и для инфляции в Турции, а также уменьшит давление на турецкую лиру.

«Во время войны Центральный банк был вынужден продавать часть валютных и золотых резервов, чтобы удержать курс лиры. Чтобы предотвратить падение национальных валют по отношению к доллару, по всему миру были проданы значительные объемы золота, что привело к снижению его стоимости. Но на фоне падения цен на нефть золото снова дорожает, и это положительный фактор для Турции, у которой пять тысяч тонн «золота под подушкой» и которая занимает десятое место в мире по золотым запасам», — сказал Тюркер. Он напомнил, что Центральный банк Турции после начала войны приостановил снижение процентных ставок. По его словам, с ослаблением инфляционного давления ставки также начнут снижаться, что уменьшит стоимость заимствований для Турции. Однако Тюркер считает маловероятным, что регулятор начнет снижать ставку раньше сентября, учитывая ущерб, нанесенный мировой экономике. Туризм остается крупнейшим источником валютной выручки Турции. Официальные данные за май и июнь пока не опубликованы, но, по информации Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB), в апреле число иностранных туристов сократилось на 9,4 процента по сравнению с прошлым годом. Тюркер считает, что завершение конфликта в Иране приведет к росту числа туристов из стран Персидского залива и Европы в летний сезон.

Приедут ли миллиардеры из стран Персидского залива? Как ранее писал haqqin.az, во время войны между США, Израилем и Ираном более сорока крупных холдингов, базирующихся в Дубае и Абу‑Даби, начали переговоры с турецким правительством о переносе части своей деятельности в Турцию. Анкара, в свою очередь, запустила дипломатическую кампанию, чтобы привлечь крупных инвесторов и международный финансовый сектор. В парламенте находится законопроект, который должен упростить приток иностранных инвестиций: предполагается, что иностранные инвесторы будут освобождены от основных налогов на срок до двадцати лет. Западные СМИ также сообщали о планах создать в Стамбуле, под контролем Стамбульского финансового центра, специальную «свободную экономическую зону».