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Галибаф рассказал, почему не хотел быть переговорщиком с США

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Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, который возглавляет иранскую делегацию на переговорах с США и другими международными партнерами, заявил, что не хотел вступать в переговоры с американцами. Он объяснил свою позицию, и, как оказалось, дело было не только и не столько в убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи…

«Я не только не изъявил желания присоединиться к переговорной команде, но и фактически не хотел этого делать. Прежде чем взять на себя ответственность за переговоры, я сделал все возможное, чтобы избежать того, чтобы эта ответственность была возложена на меня», — сказал Галибаф.

По его словам, одна из причин, по которой он не хотел брать на себя эту ответственность, заключалась в том, что (президент США) Дональд Трамп был тем, кто «планировал, руководил и контролировал процесс убийства генерала Касема Сулеймани».

«Генерал Сулеймани был дорог всему исламскому миру, но для меня он, безусловно, был особенным на личном уровне. Вы думаете, что мне легко было сесть и согласовывать текст с таким человеком?» - задался риторическим вопросом Галибаф.

«Но когда я увидел, что ни одно из официальных лиц (Ирана – ред.) не предложило никого другого и что мои собственные возражения не были приняты, мне пришлось выполнить обязанность, которая была возложена на меня.

Мы не должны делать только то, что нам нравится; скорее, мы должны делать то, что требует от нас наш долг», — заявил спикер парламента Ирана.

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