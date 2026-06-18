Как спасли «Шахдаг-Гусар»

Исполнительный директор Фонда развития футбола Турал Пириев рассказал о том, как общими усилиями не позволили умереть футбольному клубу «Шахдаг-Гусар», который был на грани распада.

«В конце прошлого сезона, как только мы узнали о недопонимании между клубом и компанией, которая им владела, были начаты переговоры, - написал Пириев в соцсетях, отчитываясь о проделанной работе. - Было решено, что компания выплатит долг в 180 тысяч манатов и передаст клуб Фонду. Можно только поблагодарить компанию, которая долгие годы поддерживала клуб, и согласилась безвозмездно передать его ради того, чтобы он жил».

«Шахдаг-Гусар» был оформлен на имя бывшего футболиста сборной Азербайджана, гусарца Рахида Амиргулиева. Бюджет клуба был определен в размере 300 тысяч манатов - такую сумму клубы получают благодаря государственной поддержке.

«Мы провели встречи с главой Исполнительной власти и местными предпринимателями, - продолжает директор Фонда. - Создали диалог с болельщиками. Именно они выбрали новый дизайн игровой формы команды. С учетом их мнения обновили логотип клуба. Было начато профессиональное ведение соцсетей «Шахдаг-Гусара».