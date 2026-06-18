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Как спасли «Шахдаг-Гусар»

Эльмир Алиев, отдел спорта
00:58 926

Исполнительный директор Фонда развития футбола Турал Пириев рассказал о том, как общими усилиями не позволили умереть футбольному клубу «Шахдаг-Гусар», который был на грани распада.

«В конце прошлого сезона, как только мы узнали о недопонимании между клубом и компанией, которая им владела, были начаты переговоры, - написал Пириев в соцсетях, отчитываясь о проделанной работе. -  Было решено, что компания выплатит долг в 180 тысяч манатов и передаст клуб Фонду. Можно только поблагодарить компанию, которая долгие годы поддерживала клуб, и согласилась безвозмездно передать его ради того, чтобы он жил». 

«Шахдаг-Гусар» был оформлен на имя бывшего футболиста сборной Азербайджана, гусарца Рахида Амиргулиева. Бюджет клуба был определен в размере 300 тысяч манатов - такую сумму клубы получают благодаря государственной поддержке.

«Мы провели встречи с главой Исполнительной власти и местными предпринимателями, - продолжает директор Фонда. - Создали диалог с болельщиками. Именно они выбрали новый дизайн игровой формы команды. С учетом их мнения обновили логотип клуба. Было начато профессиональное ведение соцсетей «Шахдаг-Гусара».

Были изготовлены 123 комплекта для болельщиков. Каждый из них стоил 60 манатов. За два месяца все комплекты были распроданы, благодаря чему удалось купить форму для команды.

Согласно партнерским соглашениям, два спонсора выделили клубу в сумме 40 тысяч манатов. С одной из этих компаний - İSFA - был заключен контракт о генеральном спонсорстве. Клуб был передан во владение и управление компанией».

По словам Турала Пириева, все эти результаты были достигнуты благодаря тесному сотрудничеству местной ИВ, предпринимателей и болельщиков.

«Скажу без ложной скромности, если бы Фонд развития футбола вовремя не вмешался бы, «Шахдаг-Гусара» уже не было бы», - написал он.

Отметим, что команда из Гусара выступает в Первой лиге чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне она заняла 5-е место.

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