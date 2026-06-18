USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Новость дня
Меморандум Иран — США: мир досрочно

Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»

01:16 496

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили итоги переговоров на саммите G7 и дальнейшую координацию усилий. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Только что говорили с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Важный координационный разговор, который может многое изменить. Подытожили наши переговоры на саммите G7», — сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил американского и французского лидеров за поддержку и сотрудничество.

«Благодарен президенту Трампу за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира. Благодарен Эммануэлю за отличную организацию саммита и неизменно сильную совместную работу. Работаем, чтобы усилить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина продолжает работать над усилением международного взаимодействия и поиском путей для достижения справедливого мира.

«Мир нужен. И мы делаем все, чтобы мир приблизить. Спасибо!» – написал президент Украины.

Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия
Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия ВИДЕО
02:10 325
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Меморандум Иран — США: мир досрочно обновлено 01:47
01:47 5209
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
17 июня 2026, 10:55 7357
Гектары надежды
Гектары надежды Наш спецреп из Агджабеди
17 июня 2026, 19:24 2282
Встреча Зеленского и Рютте в Брюсселе
Встреча Зеленского и Рютте в Брюсселе что обсуждали?
01:30 296
Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»
Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»
01:16 497
Как спасли «Шахдаг-Гусар»
Как спасли «Шахдаг-Гусар»
00:58 928
Утром — меморандум, вечером — переговоры по ядерной программе
Утром — меморандум, вечером — переговоры по ядерной программе обновлено 00:51
00:51 1946
Атака на автобус под Брянском: заявления омбудсмена Украины и Минздрава Беларуси
Атака на автобус под Брянском: заявления омбудсмена Украины и Минздрава Беларуси обновлено 18:36
00:20 7170
Путин и Фидан встретились в Казани
Путин и Фидан встретились в Казани
00:06 1058
Опубликован полный текст меморандума между США и Ираном
Опубликован полный текст меморандума между США и Ираном
17 июня 2026, 23:46 1222

ЭТО ВАЖНО

Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия
Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия ВИДЕО
02:10 325
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Меморандум Иран — США: мир досрочно обновлено 01:47
01:47 5209
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
17 июня 2026, 10:55 7357
Гектары надежды
Гектары надежды Наш спецреп из Агджабеди
17 июня 2026, 19:24 2282
Встреча Зеленского и Рютте в Брюсселе
Встреча Зеленского и Рютте в Брюсселе что обсуждали?
01:30 296
Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»
Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»
01:16 497
Как спасли «Шахдаг-Гусар»
Как спасли «Шахдаг-Гусар»
00:58 928
Утром — меморандум, вечером — переговоры по ядерной программе
Утром — меморандум, вечером — переговоры по ядерной программе обновлено 00:51
00:51 1946
Атака на автобус под Брянском: заявления омбудсмена Украины и Минздрава Беларуси
Атака на автобус под Брянском: заявления омбудсмена Украины и Минздрава Беларуси обновлено 18:36
00:20 7170
Путин и Фидан встретились в Казани
Путин и Фидан встретились в Казани
00:06 1058
Опубликован полный текст меморандума между США и Ираном
Опубликован полный текст меморандума между США и Ираном
17 июня 2026, 23:46 1222
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться