Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили итоги переговоров на саммите G7 и дальнейшую координацию усилий. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Только что говорили с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Важный координационный разговор, который может многое изменить. Подытожили наши переговоры на саммите G7», — сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил американского и французского лидеров за поддержку и сотрудничество.

«Благодарен президенту Трампу за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира. Благодарен Эммануэлю за отличную организацию саммита и неизменно сильную совместную работу. Работаем, чтобы усилить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина продолжает работать над усилением международного взаимодействия и поиском путей для достижения справедливого мира.

«Мир нужен. И мы делаем все, чтобы мир приблизить. Спасибо!» – написал президент Украины.