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Встреча Зеленского и Рютте в Брюсселе

что обсуждали?
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в Брюсселе встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых с партнерами на саммите G7. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Как всегда, хорошая встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили вещи, которые договорились реализовать с партнерами во время саммита G7. Самое главное — работа над укреплением нашей защиты и получением лицензий от США на производство средств ПВО», — написал Зеленский.

По словам президента, особое внимание в ходе переговоров уделили программе PURL и ее дальнейшему наполнению новыми взносами партнеров.

«Говорили о наполнении PURL новыми взносами. Эта программа очень помогает в защите жизней, и важно, чтобы поставки антибаллистических ракет были максимально оперативными», — отметил он.

Также стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, на который Украина получила приглашение.

«Поблагодарил за приглашение на саммит НАТО, который состоится в Анкаре. Будем работать над тем, чтобы сделать его результативным для защиты Украины. Спасибо, Марк, за поддержку!» — написал Зеленский.

Напомним, 17 июня президент Украины прибыл в Брюссель, где у него, помимо уже состоявшейся встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, запланирована встреча с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, а также аудиенция у короля бельгийцев Филиппа.

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