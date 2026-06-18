ЧП с российским самолетом над Черным морем

Экипаж самолета Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, причиной стал сбой в работе оборудования на борту. Об этом сообщили в Росавиации.

Авиалайнер успешно приземлился в аэропорту города Сочи.

Ранее стало известно, что во время полета самолет передал код 7700, который указывает на нештатную ситуацию на борту.

«Воздушное судно, следовавшее по маршруту Сочи — Архангельск, передало сигнал о бедствии и перестало отображаться на радарах в районе Черного моря», — сообщали местные паблики.