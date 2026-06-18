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Меморандум Иран — США: мир досрочно
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Меморандум Иран — США: мир досрочно

ЧП с российским самолетом над Черным морем

01:38 526

Экипаж самолета Boeing 737-800 российской авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, причиной стал сбой в работе оборудования на борту. Об этом сообщили в Росавиации.

Авиалайнер успешно приземлился в аэропорту города Сочи.

Ранее стало известно, что во время полета самолет передал код 7700, который указывает на нештатную ситуацию на борту.

«Воздушное судно, следовавшее по маршруту Сочи — Архангельск, передало сигнал о бедствии и перестало отображаться на радарах в районе Черного моря», — сообщали местные паблики.

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