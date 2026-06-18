Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия

На чемпионате мира в борьбу вступили команды последней группы - группы «L». В Далласе состоялся матч между сборными Англии и Хорватии. Это была первая игра на нынешнем ЧМ, в которой встретились две европейские команды. И этот матч вполне можно назвать лучшим на мундиале на данный момент.

Первой гол забил Харри Кейн, реализовав пенальти на 12-й минуте. Причем форварду «Баварии» понадобились две попытки, чтобы забить. Первый удар парировал голкипер Доминик Ливакович, но с нарушением правил. Второй подход Кейна был успешным.

На 36-й минуте Мартин Батурина эффектным ударом восстановил равновесие. Но уже через шесть минут хорваты во время исполнения углового упустили все того же Кейна в своей штрафной, и он точно пробил головой - 2:1.

Однако уйти на перерыв с преимуществом в счете англичанам не удалось. Блестящая комбинация хорватов завершилась голом Петара Мусы на 45+5-й минуте. Кстати, Муса выступает за американский «Даллас», так что он отличился на омашней для себя арене.

Во втором тайме англичане выглядели лучше и забили еще дважды. Уже на 47-й минуте Джуд Беллингем убежал по правому флангу, сократил угол и точно пробил - 3:2. А точку в матче поставил Маркус Рашфорд, забивший на 85-й минуте.

В 3 часа по бакинскому времени в группе «L» начнется матч между Ганой и Панамой.