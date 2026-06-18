USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Новость дня
Меморандум Иран — США: мир досрочно

Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия

ВИДЕО
Отдел спорта
02:10 328

На чемпионате мира в борьбу вступили команды последней группы - группы «L». В Далласе состоялся матч между сборными Англии и Хорватии. Это была первая игра на нынешнем ЧМ, в которой встретились две европейские команды. И этот матч вполне можно назвать лучшим на мундиале на данный момент. 

Первой гол забил Харри Кейн, реализовав пенальти на 12-й минуте. Причем форварду «Баварии» понадобились две попытки, чтобы забить. Первый удар парировал голкипер Доминик Ливакович, но с нарушением правил. Второй подход Кейна был успешным.

На 36-й минуте Мартин Батурина эффектным ударом восстановил равновесие. Но уже через шесть минут хорваты во время исполнения углового упустили все того же Кейна в своей штрафной, и он точно пробил головой - 2:1.

Однако уйти на перерыв с преимуществом в счете англичанам не удалось. Блестящая комбинация хорватов завершилась голом Петара Мусы на 45+5-й минуте. Кстати, Муса выступает за американский «Даллас», так что он отличился на омашней для себя арене.

Во втором тайме англичане выглядели лучше и забили еще дважды. Уже на 47-й минуте Джуд Беллингем убежал по правому флангу, сократил угол и точно пробил - 3:2. А точку в матче поставил Маркус Рашфорд, забивший на 85-й минуте.

В 3 часа по бакинскому времени в группе «L» начнется матч между Ганой и Панамой.

Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия
Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия ВИДЕО
02:10 329
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Меморандум Иран — США: мир досрочно обновлено 01:47
01:47 5210
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
17 июня 2026, 10:55 7358
Гектары надежды
Гектары надежды Наш спецреп из Агджабеди
17 июня 2026, 19:24 2282
Встреча Зеленского и Рютте в Брюсселе
Встреча Зеленского и Рютте в Брюсселе что обсуждали?
01:30 299
Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»
Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»
01:16 497
Как спасли «Шахдаг-Гусар»
Как спасли «Шахдаг-Гусар»
00:58 930
Утром — меморандум, вечером — переговоры по ядерной программе
Утром — меморандум, вечером — переговоры по ядерной программе обновлено 00:51
00:51 1946
Атака на автобус под Брянском: заявления омбудсмена Украины и Минздрава Беларуси
Атака на автобус под Брянском: заявления омбудсмена Украины и Минздрава Беларуси обновлено 18:36
00:20 7171
Путин и Фидан встретились в Казани
Путин и Фидан встретились в Казани
00:06 1058
Опубликован полный текст меморандума между США и Ираном
Опубликован полный текст меморандума между США и Ираном
17 июня 2026, 23:46 1222

ЭТО ВАЖНО

Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия
Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия - Хорватия ВИДЕО
02:10 329
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Меморандум Иран — США: мир досрочно обновлено 01:47
01:47 5210
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
17 июня 2026, 10:55 7358
Гектары надежды
Гектары надежды Наш спецреп из Агджабеди
17 июня 2026, 19:24 2282
Встреча Зеленского и Рютте в Брюсселе
Встреча Зеленского и Рютте в Брюсселе что обсуждали?
01:30 299
Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»
Зеленский о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»
01:16 497
Как спасли «Шахдаг-Гусар»
Как спасли «Шахдаг-Гусар»
00:58 930
Утром — меморандум, вечером — переговоры по ядерной программе
Утром — меморандум, вечером — переговоры по ядерной программе обновлено 00:51
00:51 1946
Атака на автобус под Брянском: заявления омбудсмена Украины и Минздрава Беларуси
Атака на автобус под Брянском: заявления омбудсмена Украины и Минздрава Беларуси обновлено 18:36
00:20 7171
Путин и Фидан встретились в Казани
Путин и Фидан встретились в Казани
00:06 1058
Опубликован полный текст меморандума между США и Ираном
Опубликован полный текст меморандума между США и Ираном
17 июня 2026, 23:46 1222
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться