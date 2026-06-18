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Меморандум Иран — США: мир досрочно
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Меморандум Иран — США: мир досрочно

ЧМ-2026: футболист из Товуза остался в запасе, его команда проиграла

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Отдел спорта
05:07 497

На звание худшего на данный момент матча чемпионата мира-2026 смело может претендовать игра в дождливом Торонто между Ганой и Панамой в рамках группы «L».

Команды показали весьма посредственный футбол, а единственный мяч был на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Победу сборной Ганы принес полузащитник датского «Норшелланна» Калеб Йиренки.

В составе сборной Панамы на поле не вышел футболист «Туран-Товуза» Родерик Миллер. 34-летний защитник остался в запасе. Миллер может стать первым футболистом из чемпионата Азербайджана, сыгравшим на ЧМ.

После 1-го тура у Англии, обыгравшей Хорватию со счетом 4:2, и Ганы по 3 очка. У хорватов и панамцев очков нет.

Во 2-м туре сыграют: Англия - Гана (24 июня, 00:00), Панама - Хорватия (24 июня, 03:00).

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