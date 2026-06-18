Россия обстреляла Киев и Полтаву баллистическими ракетами

Российские военные в ночь на 18 июня нанесли ракетный удар по Киеву и Полтаве.

В столице Украины звучали сирены, оповещавшие о воздушной тревоге, затем были слышны звуки летящей ракеты и взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил горожан о том, что по украинской столице выпущены баллистические ракеты.

Воздушные силы ВСУ также сообщили об угрозе удара баллистическими ракетами на севере Украины.

По сообщению «Суспільне», взрывы также были слышны в Полтаве и Сумах. В Полтавском городском совете сообщили о перебоях с электроснабжением. Власти Запорожской области заявили о взрывах в регионе.

В Сумской области в результате атаки российских беспилотников погиб мужчина, сообщают местные власти. Кроме того, в результате атаки поврежден жилой дом.