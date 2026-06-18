Атака на Москву и Подмосковье. Новый удар по Московскому НПЗ. Попало и по «Садоводу»

Утром четверга, 18 июня, Москву и Подмосковье атаковали украинские беспилотники. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что над российской столицей сбиты 33 беспилотника. Позже он заявил, что уничтожены 137 беспилотников, летевших на российскую столицу.

По словам Собянина, повреждения зафиксированы на территории торгового центра «Садовод». «Зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», — заявил он.

Мэр Москвы также сообщил, что «нескольким беспилотникам удалось достичь» Московского нефтеперерабатывающего завода: «Принимаются меры к ликвидации последствий». Накануне The Moscow Times писало, что в столице РФ после атаки украинских дронов на Московский НПЗ 16 июня стали появляться автовышки с вооруженными военными для борьбы с беспилотниками. По утверждению Telegram-канал Exilenova+, НПЗ окружен десятками единиц систем ПВО. На фоне атаки в аэропортах Внуково, Шереметьево и Жуковский вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Это вторая атака на Московский НПЗ за последние два дня. 16 июня завод подвергся атаке украинских дронов. В Службе безопасности Украины сообщили, что БПЛА повредили ключевую установку первичной переработки нефти. Московский НПЗ перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает около 50% потребностей российской столицы в дизельном топливе. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что после атаки беспилотников он приостановил работу. Кроме того, по сообщению российских СМИ, в результате падения БПЛА на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Котельниках начался пожар. В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и «промышленный объект». В подмосковном Жуковском дрон попал в многоквартирный дом, жителей эвакуировали. Под Электросталью фрагменты беспилотника повредили частный дом и ранили женщину. В самом городе загорелся автомобиль. В Чехове в деревне Масново-Жуково беспилотник попал в дачный дом и полностью его разрушил.