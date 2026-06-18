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Пожар на НПЗ в Баку потушили

обновлено 10:40; заявления МЧС и TƏBiB
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В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) заявили haqqin.az, что около 09:02 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку.

По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи, пострадавших нет, сказали в TƏBİB.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что около 08:30 на установке каталитического риформинга №31 нефтеперерабатывающего завода в результате разгерметизации верхней крышки теплообменника №211/1 произошел пожар: «Инцидент был незамедлительно взят под контроль, благодаря оперативному вмешательству Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям пожар полностью ликвидирован».

Работа завода продолжается в соответствии с требованиями безопасности, каких-либо перебоев в производственном процессе не наблюдается, отметили в МЧС.

Начато следствие для установления причин произошедшего.

* * * 09:27

На территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, после поступления информации о возгорании на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.

В ведомстве отметили, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.

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